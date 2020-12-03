Сегодня норильчане проверили свои знания по истории Отечества

Напомним, что 2020-й — Год памяти и славы, поэтому проект особенно актуален. В Норильске кураторами теста выступили члены комитета по делам Севера и коренных малочисленных народов Молодёжного парламента при Законодательном собрании Красноярского края.

Тест состоял из 30 вопросов по отечественной истории. Особое внимание было уделено Великой Отечественной войне.

— Из-за пандемии коронавирусной инфекции в этом году мы акцентировали внимание норильчан на возможности прохождения теста в онлайн-формате. В связи с неблагоприятными погодными условиями очно тест написали сотрудники Молодёжного центра и члены Молодёжного парламента города Норильска. Результаты и сертификаты о прохождении теста по истории отечества участникам будут высланы по электронной почте, — рассказывает заместитель председателя Молодёжного парламента города Норильска Владислав Завгородний.