Сегодня норильчане, в том числе и глава города, приняли участие в общегородском субботнике

Излюбленным местом отдыха горожан было и остаётся озеро Долгое. Но, к сожалению, не все убирают за собой мусор.

- Наконец-то мы дождались тёплой погоды и, несмотря на сильный ветер, сегодня мы провели общегородской субботник. К участию в нём я пригласил работников бюджетных учреждений и предприятий Заполярного филиала. Общими усилиями мы привели берег озера Долгое в надлежащий вид. К сожалению, горожане оставляют здесь очень много мусора, - пояснил глава Норильска Дмитрий Карасев.

Он также добавил, что в ближайшее время на берегу озера расставят дополнительные мусорные баки и поблагодарил всех жителей, присоединившихся к субботнику. Глава Норильска уверен, что именно в этом проявляется активная позиция норильчанин, которым не безразлично, как будет выглядеть их родной город.