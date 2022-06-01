МАУ ИЦ «Норильские новости»

Сегодня норильские девятиклассники напишут сразу четыре экзамена

Сегодня норильские девятиклассники напишут сразу четыре экзамена

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Сегодня норильские девятиклассники напишут сразу четыре экзамена

750 школьников будут сдавать экзамены по химии, физике, биологии и истории в формате ОГЭ.

Сегодня норильские девятиклассники напишут сразу четыре экзамена

Самый масштабный на сегодня экзамен — это биология. Его напишут более 370 человек. На экзамене по химии ребят в этом году ждут нововведения. Теперь в него будут включены задания, предполагающие выполнение реального эксперимента. Оценивать попытку будут два эксперта, учителя химии.

Остальные испытания пройдут в традиционном формате.

Итоги ребята узнают через 10 рабочих дней. В случае неудовлетворительного результата пересдать экзамены можно будет в июле.

Фото Ирина Яринская
1 июня в 11:21 610
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