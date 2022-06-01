Сегодня норильские девятиклассники напишут сразу четыре экзамена

Самый масштабный на сегодня экзамен — это биология. Его напишут более 370 человек. На экзамене по химии ребят в этом году ждут нововведения. Теперь в него будут включены задания, предполагающие выполнение реального эксперимента. Оценивать попытку будут два эксперта, учителя химии.

Остальные испытания пройдут в традиционном формате.

Итоги ребята узнают через 10 рабочих дней. В случае неудовлетворительного результата пересдать экзамены можно будет в июле.