МАУ ИЦ «Норильские новости»

Сегодня норильские школьники писали ОГЭ по русскому языку

Сегодня норильские школьники писали ОГЭ по русскому языку

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Сегодня норильские школьники писали ОГЭ по русскому языку

Экзамен по этому предмету 1 985 девятиклассников напишут в два дня.

Сегодня норильские школьники писали ОГЭ по русскому языку

ОГЭ - основной государственный экзамен, его сдают школьники, которые после девятого класса собираются поступать в колледжи и техникумы. В прошлом году из-за пандемии ОГЭ был отменён, а в этом школьники напишут его только по основным предметам - русскому языку и математике, на основании чего и получат аттестат.

Перед ОГЭ прошли контрольные работы по предмету, который школьники выбирали самостоятельно. Это могла быть работа по биологии, литературе, информатике и ИКТ, физике, истории, обществознании, химии, географии или иностранному языку.

27 мая выпускников ждёт экзамен по математике. Он также пройдёт в два дня.

Текст Дарья Правдивцева
Фото Владимир Макушкин
24 мая в 16:21 490
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