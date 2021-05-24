Сегодня норильские школьники писали ОГЭ по русскому языку

ОГЭ - основной государственный экзамен, его сдают школьники, которые после девятого класса собираются поступать в колледжи и техникумы. В прошлом году из-за пандемии ОГЭ был отменён, а в этом школьники напишут его только по основным предметам - русскому языку и математике, на основании чего и получат аттестат.

Перед ОГЭ прошли контрольные работы по предмету, который школьники выбирали самостоятельно. Это могла быть работа по биологии, литературе, информатике и ИКТ, физике, истории, обществознании, химии, географии или иностранному языку.

27 мая выпускников ждёт экзамен по математике. Он также пройдёт в два дня.