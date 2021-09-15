Сегодня «Норникель» запускает конкурс социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей»
Сегодня «Норникель» запускает конкурс социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей»
Напомним, что благотворительная программа «Мир новых возможностей» реализуется компанией с 2014 года. За семь лет на конкурс поступила 2 931 заявка, из которой было поддержано 744 проекта на сумму 822 млн руб.
Представители компании расскажут о накопленном опыте в сфере повышения профессиональных компетенций представителей некоммерческих организаций и формирования партнёрских сообществ. А эксперты сферы некоммерческого сектора и корпоративной благотворительности обсудят механизмы системной поддержки местных сообществ и профессионализацию сектора некоммерческих организаций, а также влияние грантовых программ на устойчивое развитие территорий. В дискуссии примут участие - Александра Болдырева, член управляющего совета в российской сети Глобального договора ООН, исполнительный директор организации «Форум Доноров» и Александр Павлов, руководитель управления репутацией и бренда «Макдоналдс. Россия», эксперт федеральных грантовых конкурсов.
«В новом конкурсе мы предлагаем участникам использовать лучшие практики и включить в этап реализации проекта текущий мониторинг и оценку результатов, — отметил Игорь Сухотин, директор департамента социальной политики «Норникеля». — Нам важно развивать и продвигать культуру отчетности и оценки воздействия проектов».
Начало презентации — 15 сентября в 11.00 по московскому времени. Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию по ссылке. Трансляция будет доступна онлайн: https://www.facebook.com/NNcharity и https://youtu.be/0Wm80XjGM5g.
«Норникель» проводит конкурс социальных проектов с 2014 г. Некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, а также корпоративные волонтёры предприятий группы «Норникель» могут претендовать на получение грантов от 100 000 до 6,5 млн руб. на поддержку общественно полезных инициатив. Общий грантовый фонд конкурса — 155 млн руб.
Для удобства участников с прошлого года подать конкурсную заявку можно онлайн на платформе. Если возникнут трудности, то там же можно найти видеоинструкцию по заполнению заявки.
Заявки на конкурс принимаются до 1 ноября, а итоги будут подведены и опубликованы 24 декабря.