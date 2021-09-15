МАУ ИЦ «Норильские новости»

Сегодня «Норникель» запускает конкурс социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей»

Сегодня «Норникель» запускает конкурс социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей»

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Сегодня «Норникель» запускает конкурс социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей»

Напомним, что благотворительная программа «Мир новых возможностей» реализуется компанией с 2014 года. За семь лет на конкурс поступила 2 931 заявка, из которой было поддержано 744 проекта на сумму 822 млн руб.

Сегодня «Норникель» запускает конкурс социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей»

Представители компании расскажут о накопленном опыте в сфере повышения профессиональных компетенций представителей некоммерческих организаций и формирования партнёрских сообществ. А эксперты сферы некоммерческого сектора и корпоративной благотворительности обсудят механизмы системной поддержки местных сообществ и профессионализацию сектора некоммерческих организаций, а также влияние грантовых программ на устойчивое развитие территорий. В дискуссии примут участие - Александра Болдырева, член управляющего совета в российской сети Глобального договора ООН, исполнительный директор организации «Форум Доноров» и Александр Павлов, руководитель управления репутацией и бренда «Макдоналдс. Россия», эксперт федеральных грантовых конкурсов.

«В новом конкурсе мы предлагаем участникам использовать лучшие практики и включить в этап реализации проекта текущий мониторинг и оценку результатов, — отметил Игорь Сухотин, директор департамента социальной политики «Норникеля». — Нам важно развивать и продвигать культуру отчетности и оценки воздействия проектов».

Начало презентации — 15 сентября в 11.00 по московскому времени. Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию по ссылке. Трансляция будет доступна онлайн: https://www.facebook.com/NNcharity и https://youtu.be/0Wm80XjGM5g.

«Норникель» проводит конкурс социальных проектов с 2014 г. Некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, а также корпоративные волонтёры предприятий группы «Норникель» могут претендовать на получение грантов от 100 000 до 6,5 млн руб. на поддержку общественно полезных инициатив. Общий грантовый фонд конкурса — 155 млн руб.

Для удобства участников с прошлого года подать конкурсную заявку можно онлайн на платформе. Если возникнут трудности, то там же можно найти видеоинструкцию по заполнению заявки.

Заявки на конкурс принимаются до 1 ноября, а итоги будут подведены и опубликованы 24 декабря.

Фото из открытых источников
15 сентября в 13:50 340
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