Сегодня одиннадцатиклассники пишут один из самых популярных среди выпускников экзамен

Экзамен состоит из двух частей и включает в себя 25 заданий: 16 — с кратким ответом и девять - с развернутым. На их выполнение отводится 210 минут. Минимальный показатель для поступления в вуз – 42 балла. Результаты участники узнают не позднее 24 июня.

27 и 28 июня выпускники смогут подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами. В случае, если итоговое количество баллов окажется ниже минимального, пересдать предмет можно будет только в следующем году.