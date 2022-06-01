Сегодня открылись пришкольные лагеря

В этом году в Большом Норильске, вместе с посёлком Снежногорск, ребят примут девять детских лагерей. Все они прошли предварительную приёмку и сегодня распахнули свои двери для школьников.

«Заявочная кампания на внутренний отдых была запущена в марте. Чтобы попасть в пришкольный лагерь, родителям требовалось обратиться к социальному педагогу с заранее подготовленным пакетом документов. Желающих было много, даже пришлось формировать резервные списки. Ведь это отличная возможность организовать детский досуг для тех ребят, кто остался на территории города», - поясняет Ирина Захаревич, ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного образования управления общего и дошкольного образования.

Для воспитанников пришкольных лагерей подготовлена обширная программа. Мероприятия расписаны на каждый день. Помимо посещения школы ГАИ, библиотек, кинотеатров, турбаз детей ждёт насыщенная жизнь и в лагере.

«В течение дня у них будет выстроен определённый режим. Утром их встречают воспитатели отрядов. Затем - общее построение и завтрак. А после обеда даже тихий час. Направленность лагеря, конечно, больше игровая. Но игры познавательные и интерактивные, чтобы детки могли узнать для себя что-то новое. Не забываем и об активном отдыхе. Спортивный инструктор будет проводить занятия, эстафеты, весёлые старты. И где-то в 18.00 ребята расходятся домой», - рассказал Алексей Стефанишин, директор школы № 45, на базе которой открыт такой лагерь.

Дети в лагере весь день находятся под пристальным присмотром воспитателей и начальника лагеря.

Напомним, что всего в этом году пришкольные лагеря будут посещать 1220 норильчат.