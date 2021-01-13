Сегодня отмечается День российской печати

Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский уверен, что медиаотрасль с минимальными потерями выйдет из непростой экономической ситуации и продолжит свое развитие.

Позитивные тенденции прослеживаются и в норильских медиа. Сейчас на территории выходит не только городская газета «Заполярная Правда». Собственными печатными СМИ обзавелись некоторые промышленные предприятия: ООО «Норильскникельремонт» — одноимённой газетой, ООО «Медвежий ручей» — многотиражным изданием «Южный кластер». Продолжает выходить с другой периодичностью «Заполярный вестник», вышел первый номер общественно-политической газеты «Заполярье». Самым важным достижением Норильска можно считать начало вещания городского телеканала Норильск ТВ, а также переход «Заполярной Правды» на полноцветную печать.

В поздравлении коллег начальник управления общественных связей администрации Норильска Владимир Баринов пожелал журналистам:

«Пусть с вашей лёгкой руки всегда выходят только хорошие новости, добрые советы, интересные заметки и удивительные истории. А каждая напечатанная или сформированная в интернете страница увлекает не только норильских читателей, но и читателей всей страны. Желаю, чтобы высокое качество и объективность всегда были главными критериями вашей работы. Побольше вам благодарной аудитории, крепкого здоровья, мира и благополучия!»