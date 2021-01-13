Сегодня отмечается День российской печати
Сегодня отмечается День российской печати
Именно в этот день в 1703 году в Москве вышла первая русская газета «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах».
Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский уверен, что медиаотрасль с минимальными потерями выйдет из непростой экономической ситуации и продолжит свое развитие.
Позитивные тенденции прослеживаются и в норильских медиа. Сейчас на территории выходит не только городская газета «Заполярная Правда». Собственными печатными СМИ обзавелись некоторые промышленные предприятия: ООО «Норильскникельремонт» — одноимённой газетой, ООО «Медвежий ручей» — многотиражным изданием «Южный кластер». Продолжает выходить с другой периодичностью «Заполярный вестник», вышел первый номер общественно-политической газеты «Заполярье». Самым важным достижением Норильска можно считать начало вещания городского телеканала Норильск ТВ, а также переход «Заполярной Правды» на полноцветную печать.
В поздравлении коллег начальник управления общественных связей администрации Норильска Владимир Баринов пожелал журналистам:
«Пусть с вашей лёгкой руки всегда выходят только хорошие новости, добрые советы, интересные заметки и удивительные истории. А каждая напечатанная или сформированная в интернете страница увлекает не только норильских читателей, но и читателей всей страны. Желаю, чтобы высокое качество и объективность всегда были главными критериями вашей работы. Побольше вам благодарной аудитории, крепкого здоровья, мира и благополучия!»