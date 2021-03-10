МАУ ИЦ «Норильские новости»

Сегодня отменяется ряд ограничений, введённых из-за COVID-19

Сегодня отменяется ряд ограничений, введённых из-за COVID-19

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Сегодня отменяется ряд ограничений, введённых из-за COVID-19

Сегодня, 10 марта, по указу губернатора Красноярского края в силу вступают некоторые послабления.

Сегодня отменяется ряд ограничений, введённых из-за COVID-19

Послабления коснутся работы общепита. Теперь заведения общественного питания смогут работать без ограничений. А также разрешается проводить массовые торжества и праздники, в том числе корпоративны, юбилеи, свадьбы и другое. Но это не касается работы ночных клубов и дискотек.

Также в учреждениях культуры и кинотеатрах увеличится заполняемость залов с 50% до 75%. Разрешается проведение массовых ярмарок вакансий.

Фото Ирина Яринская
10 марта в 14:43 150
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