Сегодня отменяется ряд ограничений, введённых из-за COVID-19

Послабления коснутся работы общепита. Теперь заведения общественного питания смогут работать без ограничений. А также разрешается проводить массовые торжества и праздники, в том числе корпоративны, юбилеи, свадьбы и другое. Но это не касается работы ночных клубов и дискотек.

Также в учреждениях культуры и кинотеатрах увеличится заполняемость залов с 50% до 75%. Разрешается проведение массовых ярмарок вакансий.