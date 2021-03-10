Сегодня отменяется ряд ограничений, введённых из-за COVID-19
Сегодня отменяется ряд ограничений, введённых из-за COVID-19
Сегодня, 10 марта, по указу губернатора Красноярского края в силу вступают некоторые послабления.
Послабления коснутся работы общепита. Теперь заведения общественного питания смогут работать без ограничений. А также разрешается проводить массовые торжества и праздники, в том числе корпоративны, юбилеи, свадьбы и другое. Но это не касается работы ночных клубов и дискотек.
Также в учреждениях культуры и кинотеатрах увеличится заполняемость залов с 50% до 75%. Разрешается проведение массовых ярмарок вакансий.