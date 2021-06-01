Сегодня первая смена юных норильчан отправилась отдыхать на Чёрное море

Сезон в лагере «Вита» в Анапе откроют 159 ребят.

- 150 подростков в сопровождении 13 педагогов и медицинского работника едут на черноморское побережье организованно. Ещё девять детей родители привезут туда самостоятельно. Всего по линии нашего управления этим летом в выездных и городских оздоровительных лагерях, а также в лагере «Мальчишки Севера» отдохнут 1270 ребятишек, - пояснила Наталья Рожнова, заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного образования управления общего и дошкольного образования администрации Норильска.

В этом году летняя кампания проходит с соблюдением всех правил и норм, которые сейчас диктует пандемия, - лагерь принимает только 75% детей от полной наполняемости, соблюдаются все превентивные меры, отменены выездные мероприятия, состояние детей находится под особым контролем. 23 июня первая смена школьников полетит в лагерь «Солнечный-2», который находится в посёлке Тесь Красноярского края.