Сегодня православные отмечают Сочельник — канун Рождества Христова

В старину считалось, что название "сочельник" происходит от специального постного блюда из зёрен пшеницы или ячменя с мёдом, орехами и фруктами — сочиво, которое принято есть в этот день.

Для приготовления сочива понадобится: 1 стакан зёрен пшеницы, 100 г мака, 100 г ядер грецких орехов, 1—3 ст. л. мёда и сахар по вкусу. Зёрна пшеницы толкут в деревянной ступе, подливая немного тёплой воды, чтобы оболочка пшеницы отошла. Затем ядро отделяют от шелухи, просеивая и промывая. Дальше варят обычную рассыпчатую постную кашу на воде. Одновременно растирают мак до получения макового молочка, добавляют мёд, всё перемешивают и добавляют к пшенице. В конце добавляют толчёные ядра грецких орехов.

Накануне Рождества запрещалось принимать пищу до того, как на небе появится первая звезда. Потому праздничные столы накрывались в ночь с 6 на 7 января. В этот день на стол принято ставить 12 блюд — по количеству апостолов. Помимо традиционного яства, хозяйки могут приготовить постные борщ, грибной суп, голубцы, вареники, пирожки, блюда из овощей и обязательно компот из сухофруктов.

Также в старину было принято вечером за трапезу садиться нарядным и в новой одежде, а не в чёрной. На рождественский ужин раньше старались не опаздывать, чтобы не провести потом весь год вдали от дома. Домашней уборкой и рукоделием накануне Рождества никто не занимался. А работой по дому хозяйки занимались 5 января в Федулов день. Кроме того, по народным приметам, любое доброе дело, сделанное 6 января, обязательно вернётся вдвойне добром.