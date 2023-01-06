Сегодня православные празднуют сочельник

Навечерие Рождества Христова, или Рождественский сочельник, — последний день Рождественского поста, который начался 28 ноября прошлого года.

В старину считалось, что название «сочельник» происходит от специального постного блюда из зёрен пшеницы или ячменя с мёдом, орехами и фруктами — сочиво, которое принято есть в этот день.

В православии известна традиция в Рождественский сочельник отказываться от пищи до появления первой звезды. Она связана с тем, что в древности литургия навечерия Рождества Христова служилась вечером, и христиане не вкушали пищу до её окончания. В ночь с 6 на 7 января верующие накрывали пышный стол из 12 блюд - по количеству апостолов. Помимо традиционного яства хозяйки могут приготовить постные борщ, грибной суп, голубцы, вареники, пирожки, блюда из овощей и обязательно компот из сухофруктов.

В старину было принято вечером за трапезу садиться нарядным и в новой одежде, а не в чёрной. На рождественский ужин раньше старались не опаздывать, чтобы не провести потом весь год вдали от дома. Домашней уборкой и рукоделием накануне Рождества никто не занимался. А работой по дому хозяйки занимались 5 января в Федулов день. Кроме того, по народным приметам любое доброе дело, сделанное 6 января, обязательно вернётся вдвойне добром.