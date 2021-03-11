Сегодня представители Проектного офиса развития Арктики встретились с представителями семейно-родовых общин Таймыра

Целый комплекс мер и долгосрочных программ помощи коренным народам Таймыра в рамках компенсации ущерба от розлива топлива уже был неоднократно озвучен.

Представители Проектного офиса развития Арктики обсуждают конкретные предложения общин для начала работы. В перечне обсуждаемых вопросов содействие оленеводам в организации хозяйств, строительство перерабатывающих производств, решение транспортных вопросов, обсуждение дополнительных списков по выплатам компенсаций.

Вместе с жителями Таймыра представители проектного офиса обсудили вопрос о возмещении налога на компенсационные выплаты. Были заслушаны предложения по вынесению изменений в отдельные законодательные акты, идущие вразрез с реальной жизнью кочевников - закон об оружии, оформление ряда документов, ограничения в области природопользования и многие другие.

Работа по обсуждению и принятию конкретных предложений от коренных жителей Таймыра продолжается.