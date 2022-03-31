МАУ ИЦ «Норильские новости»

Сегодня родители выпускников писали ЕГЭ

Сегодня родители выпускников писали ЕГЭ

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Сегодня родители выпускников писали ЕГЭ

Эта традиция насчитывает уже шесть лет.

Сегодня родители выпускников писали ЕГЭСегодня родители выпускников писали ЕГЭСегодня родители выпускников писали ЕГЭСегодня родители выпускников писали ЕГЭ

Как рассказала Елена Преображенская, заместитель начальника управления общего и дошкольного образования администрации Норильска по общему образованию и развитию образовательной сети, всероссийская акция «ЕГЭ для родителей» инициирована федеральной службой по надзору в сфере образования и науки:

- Готовность ребёнка к сдаче экзаменов подразумевает не только хороший уровень знаний, но и психологическое равновесие. И важно, чтобы в этом помогли родители, сами прошедшие эту процедуру! Акция призвана снизить напряжённость ребёнка при подготовке к сдаче ЕГЭ и познакомить мам и пап с алгоритмом его проведения. В этом году процедура направлена на подготовку к сдаче базовой математики. Экзамен предусматривает задания различного типа сложности, аналогичные тем, что выполняют дети. Длится он один час, тогда как у выпускников — три часа.

В этом году в школе № 28 собрались 29 пожелавших пройти ЕГЭ родителей, в их числе и представители управления общего и дошкольного образования (УОиДО). Они побывали в аудитории, где проходит экзамен, зарегистрировались, прошли все подготовительные процедуры, узнали, как ведётся рассадка в классе, как устроен контроль над проведением экзамена, увидели, как проходит печать контрольно-измерительных материалов.

В УОиДО отмечают, что численность желающих пройти экзамен родителей ежегодно примерно одинакова — порядка 30 человек. Результативность их участия, кстати, достаточно высока.

- Сами участники считают, что это поможет им лучше понять своих детей и их переживания, связанные с будущей сдачей, а также помочь им в подготовке. Родитель может на своём опыте рассказать сыну или дочери, как всё происходит, что это нестрашно, и психологически вполне реально справиться. Думаю, участие мам и пап имеет большое значение для самих детей, повышая их готовность к ЕГЭ, а значит, хорошему результату, — добавила Елена Преображенская.

Текст Татьяна Зачупейко
Фото Витас Бенета
31 марта в 18:24 800
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