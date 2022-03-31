Сегодня родители выпускников писали ЕГЭ

Как рассказала Елена Преображенская, заместитель начальника управления общего и дошкольного образования администрации Норильска по общему образованию и развитию образовательной сети, всероссийская акция «ЕГЭ для родителей» инициирована федеральной службой по надзору в сфере образования и науки:

- Готовность ребёнка к сдаче экзаменов подразумевает не только хороший уровень знаний, но и психологическое равновесие. И важно, чтобы в этом помогли родители, сами прошедшие эту процедуру! Акция призвана снизить напряжённость ребёнка при подготовке к сдаче ЕГЭ и познакомить мам и пап с алгоритмом его проведения. В этом году процедура направлена на подготовку к сдаче базовой математики. Экзамен предусматривает задания различного типа сложности, аналогичные тем, что выполняют дети. Длится он один час, тогда как у выпускников — три часа.

В этом году в школе № 28 собрались 29 пожелавших пройти ЕГЭ родителей, в их числе и представители управления общего и дошкольного образования (УОиДО). Они побывали в аудитории, где проходит экзамен, зарегистрировались, прошли все подготовительные процедуры, узнали, как ведётся рассадка в классе, как устроен контроль над проведением экзамена, увидели, как проходит печать контрольно-измерительных материалов.

В УОиДО отмечают, что численность желающих пройти экзамен родителей ежегодно примерно одинакова — порядка 30 человек. Результативность их участия, кстати, достаточно высока.

- Сами участники считают, что это поможет им лучше понять своих детей и их переживания, связанные с будущей сдачей, а также помочь им в подготовке. Родитель может на своём опыте рассказать сыну или дочери, как всё происходит, что это нестрашно, и психологически вполне реально справиться. Думаю, участие мам и пап имеет большое значение для самих детей, повышая их готовность к ЕГЭ, а значит, хорошему результату, — добавила Елена Преображенская.