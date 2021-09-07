Сегодня сертификаты на переселение получили норильские семьи инвалидов I и II групп

«Программа стартовала в 2021 году. Мы планируем, что в этом году сертификаты получат более 300 семей. Финансирование осуществляется из бюджета края и средств «Норникеля». Со следующего года подключится федеральное финансирование, и количество семей, которые смогут воспользоваться этой программой, увеличится до 400», — отметил глава Норильска Дмитрий Карасев.

В список получателей 2021 года вошли: 330 семей из Норильска и 85 — из Дудинки. Из краевой казны на программу предусмотрено 113,2 миллиона рублей, 830 миллионов рублей перечислил «Норникель».

Норильчане, вставшие на учёт до 7 сентября 2015 года, получат социальные выплаты до декабря текущего года. Это 57 семей из категории «инвалиды I и II группы» и 273 семьи пенсионеров.

Сегодня начали выдавать первые свидетельства, оформленные министерством за счёт средств краевого бюджета. Документы получили семьи инвалидов.

Средний размер социальной выплаты на семью граждан категории «инвалиды» составляет 2 391,9 тысяч рублей. Средняя стоимость квадратного метра жилья по России утверждается приказом Минстроя РФ, на второе полугодие 2021 года она составляет 55 720 рублей.

«Я получила сертификат за своего папу. Он инвалид первой группы и прийти сам не может. Мы встали в очередь в прошлом году, но благодаря соглашению, где как раз и были предусмотрены средства для программы переселения, нам удалось так быстро получить сертификат», — поделилась Марина Данько. Отец Марины практически всю жизнь прожил в Норильске, лишь на несколько лет выезжал в Красноярск. Поэтому для переселения их семья выбрала Красноярский край, скорее всего это будет столица региона.

Напомним, переселение граждан с 2021 года ведётся по программе социально-экономического развития Норильска, реновации жилищного фонда и строительства общественных объектов, предусмотренной четырёхсторонним соглашением между правительством РФ, Красноярским краем, компанией «Норникель» и администрацией Норильска. Эта программа будет действовать до 2035 года.