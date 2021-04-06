Сегодня следственные подразделения МВД празднуют 58-ю годовщину со дня создания

В Норильске в следственных подразделениях служат 50 сотрудников, 36 из них - женщины. Только в первом квартале 2021 года в их производстве находилось более 460 уголовных дел, более 90 направлено в суд с обвинительным заключением.

В честь праздника начальник Норильского ОМВД России Олег Мусихин на торжественном собрании выразил благодарность всем сотрудникам отдела. Теплые слова адресовали им сослуживцы из других подразделений, представители городской администрации, Норильского городского Совета, а также председатель Общественного совета при ОМВД Юрий Кононченко.

За особые заслуги девять следователей получили почётные грамоты, четверо удостоены благодарности отдела МВД; заместителю начальника следственного отдела Екатерине Огорельцевой и старшему следователю Любови Шовиковой вручены благодарственные письма главы города, врио начальника следственного отдела Евгению Мальцеву - благодарственное письмо Норильского городского Совета.