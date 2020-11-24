Сегодня состоится «Прямая линия гостеприимства» с губернатором Красноярского края

Сегодня, 24 ноября, в 17.30 состоится прямая линия гостеприимства при участии Александра Усса, руководителя агентства по туризму Красноярского края Юлии Верхушиной, директора туристского информационного центра края Алены Кочановой и представителя туристического бизнеса региона.

Актуальными темами для обсуждения станут ТРК «Арктический», популярные туристические маршруты Красноярского края, о которых расскажет Анастасия Король, представитель ТРК.

Задавать вопросы гостям будут руководитель проектного офиса по туризму АСИ Ольга Захарова и директор Партнёрства туристско-информационных центров Михаил Ушаков.

Для того чтобы стать зрителем, необходимо пройти по ссылке и зарегистрироваться — https://events.webinar.ru/asi/5979831.

Отметим, что «Прямая линия гостеприимства» — это совместный проект Агентства стратегических инициатив, туристско-информационных центров России и Российского союза туриндустрии. Приглашённые гости рассказывают о российском гостеприимстве и развитии отечественного туризма.