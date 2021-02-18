Сегодня состоялась видеоконференция между представителями ЗФ «Норникеля» и НГИИ

Главным вопросом для обсуждения стала разработка механизмов привлечения трудовых ресурсов в Норильск.

«Эффективность проектов, реализуемых в Арктике, в частности в Норильске, напрямую зависит от кадрового обеспечения. Включение этого направления в план социально-экономического развития позволяет объединить усилия партнёров на рынке труда и повысить уровень занятости и, соответственно, жизни местного населения», — обозначил в приветственном слове руководитель агентства труда и занятости населения края Виктор Новиков.

На территории наблюдается кадровый дефицит. Напомним, что с 2020 года в регионе действовала Стратегия управления рынком труда. Сейчас подготовлен проект Стратегии до 2030 года, которая подразумевает анализ рынка труда, оценку потенциала трудовых ресурсов региона, риски и вызовы. Проект будет включать в себя определённые направления, например, профориентационную работу с подрастающим поколением. К проведению различных мероприятий подключены социальные партнёры и волонтёры движения «Твои горизонты» из числа старшеклассников и студентов. В результате погружения в мир профессий всё больше молодых людей стремятся получить инженерные или рабочие специальности, которые востребованы экономикой.

Также в городе действует программа по привлечению представителей дефицитных профессий, в которой кандидату оплачивают расходы, связанные с переездом, и проезд к месту отпуска и обратно один раз в два года для работника и членов семьи. Также предоставляется квартира, выделяется единовременная финансовая помощь. Подробнее об этом можно узнать на официальном сайте города Норильска.

«Только совместными усилиями, начиная с ранней профориентации и заканчивая реализацией работодателями корпоративных программ, удастся закрыть растущую кадровую потребность предприятий», — подытожил Виктор Новиков.