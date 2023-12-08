Сегодня состоялось торжественное открытие ледовой арены «Айсберг» в Талнахе

Глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков осмотрел комплекс и выступил на открытии с приветственной речью:

– Дорогие друзья, вы все знаете, что «трус не играет в хоккей». В хоккей играют смелые и сильные. Россия – страна сильных людей. Но есть в России территории, где люди особенно крепкие, особенно мужественные. Это, конечно, Арктика, русский Север. А Норильск и Таймыр — это то место, где уже много лет реализуются проекты, которые имеют значение для мировой экономики в целом.

По решению нашего президента Владимира Владимировича Путина, правительства Российской Федерации, при самом тесном, самом вовлечённом участии компании «Норникель», которая неотделима от судьбы города, на территории реализуется проект социально-экономического развития Норильска (Комплексный план социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2035 года). По его примеру сейчас будет развиваться сеть северных городов — от Мурманска до Анадыря. Поэтому русская Арктика будет территорией для реализации самых амбициозных и масштабных проектов. Здесь будут развиваться новые предприятия, Северный морской путь, процветать северные арктические города. Всё делается для того, чтобы жизнь в них была достойной, полноценной и интересной. Мы продолжим работу по строительству ледовых дворцов, спортивных арен, бассейнов, школ, возведению жилья. Я благодарю «Норникель» за участие в этих делах, за совместную работу.

Ребятам–спортсменам Алексей Олегович пожелал спортивных побед, здоровья, а директор крытой ледовой площадки «Айсберг» Валерий Кустиков в честь открытия нового спортивного объекта получил из рук министра сертификат на приобретение цветного экрана, снаряжения и оборудования для катка.

Глава Норильска Дмитрий Карасев по достоинству оценил усилия градообразующего предприятия по возведению нового значимого для города объекта и поздравил жителей :

– Сегодня для района Талнах особенный день, невероятно долгожданный для хоккеистов. Сегодня у нас появилась возможность круглогодично заниматься зимними видами спорта – хоккеем, фигурным катанием и другими. Полные трибуны во время хоккейных матчей, многолюдность массовых прокатов подтверждают заинтересованность горожан в этом. Я уверен, что новая арена будет всё больше и больше наполняться любителями зимних видов спорта. Хочу поблагодарить наше градообразующее предприятие за этот прекрасный комплекс и возможности, которые стали доступны для норильчан. Друзья, я желаю вам побед, успехов и всего самого доброго.

Старший вице-президент «Норникеля» – руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин, поприветствовав собравшихся, отметил заинтересованность компании в поддержке норильского спорта и подчеркнул, что в реализованном проекте применены самые современные технические методики:

– Дорогие друзья, рад вас видеть на новом городском объекте. Развитие массового спорта остаётся и всегда будет в приоритете компании. Ледовая арена «Айсберг» – это подарок компании «Норникель», подарок для всех, кто любит активные виды спорта. На этой арене мы сможем наблюдать спортивные баталии, игры Ночной хоккейной лиги, массовое катание. Поверьте, здесь всё оборудовано для того, чтобы человек, приходя, мог отдохнуть, погрузиться в спорт и забыть на какое-то время все проблемы. Эта площадка прежде всего будет пользоваться популярностью как хоккейная арена. Я поздравляю наших детей, воспитанников детских спортивных школ, у которых появился хороший шанс приумножить свои успехи.

Пусть это место будет домом для всех норильчан, а не только для жителей Талнаха. Город развивается, и я уверен, что мы увидим ещё много новых, важных для него объектов. Я поздравляю всех, желаю ярких побед, успехов и личных достижений!

Стартом к открытию площадки послужил символический вброс шайбы на новом льду «Айсберга», который произвели Алексей Олегович Чекунков и Николай Николаевич Уткин.

Горячо радуясь новой возможности выйти на лёд, один из юных спортсменов поделился эмоциями. Селиванов Артемий, участник юношеской хоккейной команды «Талнах»:

– Мне 13 лет, из них 8 я занимаюсь хоккеем. Раньше мы занимались на катке «Умка», сейчас его реставрируют. «Умке» в этом году исполнилось 35 лет. Теперь появилась новая ледовая площадка, мы этого очень ждали. Открытие «Айсберга» для нас — большое событие. Меня переполняет восторг, теперь хочется тренироваться ещё больше и занимать только первые места.