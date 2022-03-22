Сегодня станет известно имя победителя международного конкурса на создание концепции реновации Норильска до 2035 года

Жюри под председательством главы города Норильска Дмитрия Карасева рассмотрит конкурсные предложения трёх финалистов — консорциумов под лидерством Высшей школы экономики, институтов «Красноярскгражданпроект» и «Градплан города Москвы» — и выберет лучшую концепцию, которая станет основой всех городских преобразований. Интересные идеи из других конкурсных предложений город также сможет использовать для дальнейшей трансформации. Победители архитектурного соревнования получат денежное вознаграждение. Общий размер призового фонда конкурса составляет 15,5 млн рублей.

Заседание жюри будет проходить в прямом эфире на YouTube-канале АРН. Начало в 15.00 по местному времени.

Итоговая пресс-конференция и церемония награждения победителей также будут транслироваться. Старт в 19.00.

Обе трансляции будут вестись на русском и английском языках.

Напомним, инициаторами международного конкурса, стартовавшего в июле прошлого года, выступили администрация города и Агентство развития Норильска при поддержке компании «Норникель». Оператор конкурса — международная урбанистическая лаборатория «ЦЕНТР Lab».

Создание архитектурно-планировочной концепции реновации Норильска до 2035 года — важный этап программы социально-экономического развития города.