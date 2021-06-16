Сегодня стартовал четвёртый этап продажи туров с кешбэком

Как сообщает Ростуризм, в рамках данного этапа отправиться в путешествие можно с 1 октября по 24 декабря. Все правила остаются прежними - оплата тура должна быть произведена картой платёжной системы «Мир», зарегистрированной в программе лояльности. Кешбэк в размере 20% возвращается в течение пяти дней, но на сумму не более 20 тысяч рублей. При этом количество транзакций не ограниченно.

Приобрести тур можно на сайте мирпутешествий.рф.

Ростуризм напоминает, что в рамках акции можно приобрести как пакетный тур, так и проживание отдельно.