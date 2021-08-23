Сегодня стартовал молодёжный онлайн-форум ТИМ «Бирюса-2021»
Сегодня стартовал молодёжный онлайн-форум ТИМ «Бирюса-2021»
Второй год подряд из-за пандемийных ограничений федеральная молодёжная акция проходит в онлайн-формате.
В этом году в форуме примут участие 1800 молодых людей со всей страны. До 27 августа ребятам предстоит разработать собственные проектные идеи в рамках нацпроектов «Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Демография», «Наука», «Цифровая экономика», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская среда» и «Экология». Параллельно они присоединятся к Всероссийскому конкурсу молодёжных проектов Федерального агентства по делам молодёжи - его победители получат до 1,5 млн рублей.
Кроме того, по итогам форума будет сформирован индивидуальный рейтинг. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, получат ценные призы и памятные подарки.
Актуальную информацию о проекте, а также трансляции культурной программы ТИМ «Бирюса» можно посмотреть в официальном сообществе форума «ВКонтакте».