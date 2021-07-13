Сегодня стартовал Открытый международный конкурс на создание архитектурно-планировочной концепции реновации Норильска

Оператор конкурса - международная урбанистическая лаборатория «ЦЕНТР Lab», главная задача которой - наполнить новой жизнью территорию любого масштаба, объединив уникальных специалистов по трансформации среды.

Норильску сегодня мало быть просто моногородом. Развиваясь и как центр цветной металлургии мирового уровня, и как центр компетенций, знаний и исследований Арктики, Норильск нуждается в перезапуске территории через предпринимательство, креативные индустрии и туризм. Поэтому перед участниками конкурса ставится нетривиальная задача, обусловленная необходимостью учитывать уникальность географического расположения Норильска, климатические характеристики, исторические особенности застройки, а также новые потребности территории.

Участники должны предложить свои решения по повышению привлекательности города для жизни, учёбы и работы, по развитию транспортной и инженерной инфраструктур и так далее. Принять участие в конкурсе могут организации, профессионально занимающиеся комплексным развитием территорий и способные привлечь в команду специалистов в области экономики, финансов, социального моделирования и контентного программирования.

В жюри вошли представители органов государственной власти города Норильска и Красноярского края, компании ПАО «ГМК «Норильский никель», Агентства развития Норильска, эксперты в сфере комплексного развития территорий, экологии, экономики и пространственного планирования, маркетинга и коммуникаций, технологий и инноваций из России и зарубежья.

Этот конкурс призван помочь выбрать лучшую архитектурно-планировочную концепцию реновации Норильска до 2035 года, которая определит оптимальные параметры и решения по развитию городской среды в соответствии с современными подходами к архитектуре, городскому планированию и городским технологиям.

Создание архитектурно-планировочной концепции - важный этап программы социально-экономического развития Норильска, предусмотренной четырехсторонним соглашением между правительством РФ, правительством Красноярского края, городской администрацией и компанией «Норникель».

Согласно этому документу, подписанному в феврале 2021 года, объём совместного финансирования программы составит 120 млрд рублей. Из них 24 млрд руб. - из средств федерального бюджета, 14,7 млрд руб. - из средств консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд руб. - из средств «Норникеля». Дополнительно на развитие города компания направляет 150 млрд руб. до 2035 года.

«Нам всем предстоит провести большую работу по реновации города Норильска, которая будет включать обновление имеющегося жилищного фонда и строительство новых жилых домов, школ, детских садов, поликлиник и других социальных объектов. Концепция позволит прежде всего понять архитектурно-планировочный облик нашего города в перспективе. Пожелания и идеи горожан обязательно найдут свое отражение в концепции преобразования Норильска. Мы говорим о качественном обновлении города, а значит, должны будем применять самые современные материалы и технологии. Конкурс на создание архитектурно-планировочной концепции реновации города до 2035 года имеет международный статус, так что ждем интересных идей и предложений со всего мира», - отметил глава Норильска Дмитрий Карасев.

«Норникель» стремится создать все возможности и условия для развития и устойчивого роста Норильска. Сегодня у нас есть все возможности построить город будущего. Для этого необходимо привлекать лучших российских и зарубежных экспертов, использовать самые современные архитектурные и технологические решения, как при проектировании жилых домов, общественных пространств, так и инженерной инфраструктуры», - прокомментировала открытие конкурса старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова.

«Подобно тому, как первая застройка города выполнялась в стиле неоклассицизма силами архитекторов и градостроителей из разных городов и республик, обновление Норильска также будет командной работой профессионалов из разных уголков страны и мира, - пояснил директор Агентства развития Норильска Максим Миронов. - Реновация Норильска на сегодня является самым масштабным проектом по строительству жилья, объектов социальной и инженерной инфраструктуры в Арктике. Реализация проекта будет вестись в соответствии с разработанной по итогам конкурса архитектурно-планировочной концепцией с привлечением высококвалифицированных специалистов, обладающих релевантным опытом».

«Конкурс, который был сегодня объявлен, имеет не только международный характер, но и значение. В Норильске встретятся лучшие мировые практики в области развития территорий, градостроительного планирования и архитектуры, а мир получит уникальный кейс реновации города за полярным кругом, который заявляет новые амбиции развития. Надеемся, что опыт участников, который будет применяться при разработке конкурсных предложений, даст импульс долгосрочному развитию Норильска», - подчеркнул Сергей Георгиевский, соучредитель Международной урбанистической лаборатории «ЦЕНТР Lab».

«Несколько лет назад, когда я посещал Норильск, меня восхитило большое количество людей, которые заинтересованы в создании чего-то нового в городе. Строительство новых объектов - это большой вызов для Норильска в силу его географических и климатических особенностей. Для города необходимо найти творческие и современные идеи. Уверен, что данный конкурс объединит международный опыт и знания талантливых архитекторов, урбанистов», - отметил специалист из Нидерландов - архитектор, дизайнер городского планирования Кис Донкерс.

Для участия необходимо с сегодняшнего дня и по 21 сентября заполнить заявку на официальном сайте конкурса - norilsk2035.ru, предоставить портфолио выполненных проектов, а также эссе с описанием идей возможного будущего развития Норильска с учётом его потенциала.

В октябре жюри, оценив конкурсные заявки, отберёт из числа участников тройку сильнейших - финалистов, которые разработают концепцию реновации Норильска. Итоги конкурса подведут в марте 2022 года.