МАУ ИЦ «Норильские новости»

Дмитрий Дубров поблагодарил избирателей за оказанное доверие

Дмитрий Дубров поблагодарил избирателей за оказанное доверие

Главная / Новости / Общество

Дмитрий Дубров поблагодарил избирателей за оказанное доверие

Дмитрий Дубров поблагодарил избирателей за оказанное доверие

Кандидат на выборах в Государственную Думу от партии «Справедливая Россия – Патриоты - За правду» Дмитрий Дубров поделился с редакцией «Заполярной Правды» своими впечатлениями от прошедших выборов.

«Прежде всего, хочу обратиться ко всем, кто проголосовал за меня и нашу партию. Спасибо вам за оказанное доверие и за поддержку нашей партии. Вы не только исполнили свой гражданский долг, но и проголосовали сердцем. Для меня это очень важно. Я посетил некоторые избирательные участки и убедился, что в ходе трехдневного голосования не было выявлено нарушений, в том числе, санитарно-эпидемиологических норм. Считаю важным, что всем пришедшим проголосовать гражданам выдавались средства индивидуальной защиты, а также одноразовые ручки. В период пандемии это очень важно, а такое мероприятие, как выборы, должно подавать пример», - отметил Дмитрий Дубров.

Фото Владимир Макушкин
20 сентября в 07:48 490
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также