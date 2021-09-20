Дмитрий Дубров поблагодарил избирателей за оказанное доверие

Кандидат на выборах в Государственную Думу от партии «Справедливая Россия – Патриоты - За правду» Дмитрий Дубров поделился с редакцией «Заполярной Правды» своими впечатлениями от прошедших выборов.

«Прежде всего, хочу обратиться ко всем, кто проголосовал за меня и нашу партию. Спасибо вам за оказанное доверие и за поддержку нашей партии. Вы не только исполнили свой гражданский долг, но и проголосовали сердцем. Для меня это очень важно. Я посетил некоторые избирательные участки и убедился, что в ходе трехдневного голосования не было выявлено нарушений, в том числе, санитарно-эпидемиологических норм. Считаю важным, что всем пришедшим проголосовать гражданам выдавались средства индивидуальной защиты, а также одноразовые ручки. В период пандемии это очень важно, а такое мероприятие, как выборы, должно подавать пример», - отметил Дмитрий Дубров.