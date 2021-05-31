Сегодня стартует комплекс профилактических мероприятий «Мои безопасные каникулы»

Из-за пандемии коронавирусной инфекции мероприятия проходят в онлайн-формате. Занятия посвящены различным направлениям безопасности жизнедеятельности, которые помогут изучить правила безопасного поведения и алгоритмы действия в чрезвычайных ситуациях различного характера. Получить необходимую информацию можно на интернет-портале «Пожарно-техническая выставка» в разделах:

- «Учебный центр»;

- «Онлайн-тренажёры»;

- «Виртуальный музей».

Данный портал будет полезен как детям, так и взрослым. Большое количество справочных и методических материалов для учителей поможет сделать уроки безопасности эффективными и содержательными, а новые формы интерактивной подачи материала, такие как виртуальная экскурсия в музей или онлайн-тренажёры по пожарной безопасности, — интересными для юных участников.