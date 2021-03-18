Сегодня стартует третий этап программы туристического кэшбэка

Условия для участия остались прежними:

- максимальный кэшбэк - 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей за одну поездку;

- приобрести тур можно с 18 марта до 15 июня, а отправиться в путешествие до 30 июня;

- оплатить тур нужно картой национальной платёжной системы «Мир»;

- деньги возвращаются автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Путешественникам стоит помнить, что для возврата средств необходимо зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы «Мир».

В программе принимают участие не только полноценные путёвки, но и объекты размещения: гостиницы, санатории, базы отдыха. Ознакомиться с направлениями и списком участников программы можно на сайте мирпутешествий.рф.