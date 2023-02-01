Сегодня свой юбилей отмечает почётный гражданин Норильска и заслуженный работник компании «Норникель» Владимир Полищук

Владимир Иванович Полищук начал свой трудовой путь на Севере в 1957 году инженером проектной конторы. Его первой работой стала реконструкция и перевод деревянного водовода от насосной № 1 до озера Долгое на металлические трубы. В сборнике «О времени, о Норильске, о себе...» юбиляр вспоминает: «Позже Владимир Николаевич Всесвятский не раз подначивал меня: ты разрушил то, что я строил. Деревянных водоводов при таких метеоусловиях и вечной мерзлоте нигде в мире не было и нет».

Ещё один весомый вклад Владимира Полищука в развитие территории — это внедрение контейнерных пакетных перевозок и хранения материалов в контейнерах. Её инициатором был всё тот же Владимир Всесвятский, он заразил ею своих коллег, проявив огромную настойчивость и энергию. А контейнеризация дала колоссальный экономический эффект, улучшив работу транспорта, сократила объём ручного труда на перевалках и ускорила обработку судов.

И такие - где-то небольшие, а где-то глобальные - рационализаторские идеи превратили Норильск в один из ведущих промышленных центров страны. Даже после того как в 1990 году Владимир Полищук покинул наш город, он продолжил трудиться на благо горно-металлургического гиганта. Служил начальником Московской конторы комбината, заместителем генерального директора РАО «Норильский никель», был активным участником развития Северного морского пути и сторонником круглогодичной навигации. Он являлся членом инициативной группы по созданию госконцерна «Норильский никель», координировал мероприятия по акционированию и преобразованию компании в Российское акционерное общество по производству цветных и драгоценных металлов. Награждён орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, удостоен звания Лауреата Государственной премии СССР.

Сейчас Владимир Иванович живёт в Москве. Активно занимается общественной деятельностью и работает над изданием книг о Норильске и норильчанах. Сегодня Владимира Полищука поздравляет с юбилеем его большая семья и друзья из клуба норильчан «69 параллель» и Красноярского землячества.

Подробнее о том, чем нынче занимается человек, посвятивший свою жизнь нашему городу, читайте в очередном выпуске газеты «Заполярная Правда» в пятницу.