Сегодня у православных начался Великий пост

Эти недели также принято называть нашей «десятиной Богу». Во время поста православные ограничивают потребление пищи животного происхождения - это мясо, яйца, молочные продукты. Только дважды разрешено употребить рыбу - в Вербное Воскресенье и Благовещение Пресвятой Богородицы. Но пост верующие соблюдают не столько для того, чтобы ограничить своё меню, а в первую очередь для духовного возрастания, пост - это время особых молитв и добрых дел.

В своей недавней проповеди митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон сказал:

- Пост - не ради пищи, чтобы мы изменили меню или голодали. Пост дан для того, чтобы вырастить в сердце доброту, изгнать осуждение и самомнение, чтобы мы изменяли свой внутренний мир, победили всё злое в себе. Мы должны помнить, что Господь предлагает человеку пост как период очищения, закалки духа и воли и сохранения бессмертия души для вечной жизни.