Сегодня ученики 11-х классов пишут итоговое сочинение

Итоговое сочинение в Норильске пишут 1049 школьников, ещё один — ребёнок с ограниченными возможностями здоровья — представит итоговое изложение. Как рассказала Ирина Похабова, начальник отдела организации и мониторинга общего образования управления общего и дошкольного образования администрации Норильска, темы для сочинений выбираются из единого закрытого банка, они сформированы по трём блокам: духовно-нравственные ориентиры в жизни человека; семья, общество, Отчизна в жизни человека; природа и культура в жизни человека. Из 2000 тем для каждого региона выбираются свои, они становятся известны за 15 минут до начала процедуры.

– К сочинению ребята готовятся по темам прошлых лет: блоки не меняются, но темы звучат по-разному. Каждому ученику предлагается по две темы в каждом блоке, и он выбирает понравившуюся, — добавила Ирина Похабова.

Сочинение должно включать не менее 250 слов, иначе его не примут на проверку. Кроме того, работа оценивается на соответствие теме, наличие аргументации, композиции, логики, рассуждения, грамотности и качества речи. Она должна быть подкреплена литературным материалом из изученных школьниками произведений. На написание сочинения даётся 3 часа 55 минут, с собой в аудиторию ребята могут взять только паспорта и ручки, орфографические словари при необходимости выдаёт школа.

– Для проверки сочинений создаётся комиссия из преподавателей русского языка и литературы, которые дважды просматривают каждую работу, а затем оценивают её. Оценивание происходит по системе «зачёт-незачёт», — говорят в управлении образования.

Если кто-то из выпускников не справится с сегодняшней задачей, у них будет две возможности переписать сочинение: 7 февраля и 10 апреля. Однако практика показывает, что 98% выпускников успешно пишут работу с первого раза. Второй критерий допуска к единому госэкзамену — окончание обучения по полному школьному курсу (получение итоговых отметок по предметам).