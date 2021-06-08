Сегодня ученики 9-х и 11-х классов написали очередной экзамен

В этом году государственная итоговая аттестация проходит в двух форматах: в форме Государственного выпускного экзамена (ГВЭ) - для выпускников, не планирующих поступать в вузы, и в форме Единого выпускного экзамена (ЕГЭ). Выпускникам, участвующим в ГВЭ, для получения аттестата нужно сдать два экзамена: русский язык и математику. Выпускникам, сдающим ЕГЭ, для получения аттестата достаточно сдать русский язык. В ГВЭ также участвуют выпускники с ОВЗ, дети-инвалиды, инвалиды. Им для получения аттестата достаточно сдать русский язык.

Сегодня экзамен проходил для тех, кто в основной период сдачи показал неудовлетворительный результат, либо для тех, кто не явился на экзамен по уважительной причине. Таких выпускников в Норильске 22.

Также сегодня - резервный день для сдачи ОГЭ по русскому языку, его писали 108 девятиклассников. Для них в этом году прошла экзаменация по двум обязательным предметам: русский язык и математика.

Напомним, вчера 776 11-классников написали ЕГЭ по профильной математике.

Стоит отметить, что все экзамены проходят с соблюдением профилактических мер: в аудиториях - не более десяти участников, рабочие места расставлены с соблюдением дистанции в 1,5 метра, организованы несколько входов в пункты проведения экзаменов (ППЭ), составлены графики прихода обучающихся, организован «входной фильтр».