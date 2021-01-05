Сегодня ушёл из жизни почётный гражданин Норильска Игорь Сергеевич Аристов
Сегодня ушёл из жизни почётный гражданин Норильска Игорь Сергеевич Аристов
Игорь Сергеевич совсем немного не дожил до своего 82 дня рождения, который должен был праздновать 22 января.
Его история в Большом Норильске началась в 1961 году. Тогда ещё 22-летний парень устроился слесарем на подземный участок рудника «Заполярный» после окончания иркутского политехнического института. Но эта должность не стала его пределом, Игорь Сергеевич стремительно поднимался по карьерной лестнице — горный мастер, и. о. заместителя начальника подземного участка. И уже в 1972 году Аристов стал заместителем директора Норильского горно-металлургического комбината им. А. П. Завенягина по кадрам и социальному развитию. Под его руководством ряд ведущих подразделений комбината и их кадровое укрепление были кардинально преобразованы.
В 1982-м Игорь Сергеевич был избран первым секретарём горкома КПСС. А в 1988 году он был назначен первым заместителем начальника главного управления кадров и социального развития Министерства цветной металлургии.
В 1989 году Игорь Сергеевич был удостоен звания «Почётный гражданин города Норильска». За свою долгую жизнь у него было множество наград — два ордена Трудового Красного Знамени, орден Октябрьской Революции, медали «За трудовое отличие» и «За доблестный труд».
В последние годы жизни Игорь Сергеевич был председателем московского клуба норильчан «69 параллель».