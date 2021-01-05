Сегодня ушёл из жизни почётный гражданин Норильска Игорь Сергеевич Аристов

Его история в Большом Норильске началась в 1961 году. Тогда ещё 22-летний парень устроился слесарем на подземный участок рудника «Заполярный» после окончания иркутского политехнического института. Но эта должность не стала его пределом, Игорь Сергеевич стремительно поднимался по карьерной лестнице — горный мастер, и. о. заместителя начальника подземного участка. И уже в 1972 году Аристов стал заместителем директора Норильского горно-металлургического комбината им. А. П. Завенягина по кадрам и социальному развитию. Под его руководством ряд ведущих подразделений комбината и их кадровое укрепление были кардинально преобразованы.

В 1982-м Игорь Сергеевич был избран первым секретарём горкома КПСС. А в 1988 году он был назначен первым заместителем начальника главного управления кадров и социального развития Министерства цветной металлургии.

В 1989 году Игорь Сергеевич был удостоен звания «Почётный гражданин города Норильска». За свою долгую жизнь у него было множество наград — два ордена Трудового Красного Знамени, орден Октябрьской Революции, медали «За трудовое отличие» и «За доблестный труд».

В последние годы жизни Игорь Сергеевич был председателем московского клуба норильчан «69 параллель».