Сегодня утром в ДТП на ул. Хантайской погиб мужчина

По сообщению дорожных полицейских, автомобиль ВАЗ-2110 сбил мужчину, который менял колесо на своём автомобиле Renault Logan, стоя на обочине дороги. 32-летний водитель ВАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате происшествия владелец Renault погиб на месте.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Сотрудники ГИБДД осуществляют регулировку движения транспортных средств.