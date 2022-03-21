МАУ ИЦ «Норильские новости»

Сегодня утром в ДТП на ул. Хантайской погиб мужчина

Сегодня утром в ДТП на ул. Хантайской погиб мужчина

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Сегодня утром в ДТП на ул. Хантайской погиб мужчина

Сегодня утром в ДТП на ул. Хантайской погиб мужчина

По сообщению дорожных полицейских, автомобиль ВАЗ-2110 сбил мужчину, который менял колесо на своём автомобиле Renault Logan, стоя на обочине дороги. 32-летний водитель ВАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате происшествия владелец Renault погиб на месте.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Сотрудники ГИБДД осуществляют регулировку движения транспортных средств.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
21 марта в 15:33 880
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