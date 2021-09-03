Сегодня утром в результате ДТП на автодороге Норильск-Алыкель погиб человек

По предварительным данным, на девятом километре автодороги Норильск-Алыкель автомобиль Toyota Corolla выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем МАЗ.

Водитель иномарки от полученных травм скончался на месте. Также госпитализированы четверо пассажиров. Водитель МАЗа не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции сейчас выясняют причины аварии, движение на данном участке осуществляется реверсивно по одной полосе.