Сегодня в числе других избирателей свой голос на выборах в Госдуму и Заксобрание края отдал Николай Уткин

Старший вице-президент «Норникеля» — руководитель Норильского дивизиона отметил:

«Очень важно, чтобы будущие депутаты были достойными, авторитетными, а главное — деятельными людьми, которые способны подтвердить свои слова конкретными делами. Это необходимо и Норильску, поскольку город стоит на пороге большой программы реновации. Мы вправе ожидать, что вновь избранные депутаты активно включатся в её реализацию.