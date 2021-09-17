МАУ ИЦ «Норильские новости»

Сегодня в числе других избирателей свой голос на выборах в Госдуму и Заксобрание края отдал Николай Уткин

Сегодня в числе других избирателей свой голос на выборах в Госдуму и Заксобрание края отдал Николай Уткин

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Сегодня в числе других избирателей свой голос на выборах в Госдуму и Заксобрание края отдал Николай Уткин

Сегодня в числе других избирателей свой голос на выборах в Госдуму и Заксобрание края отдал Николай Уткин

Старший вице-президент «Норникеля» — руководитель Норильского дивизиона отметил:

«Очень важно, чтобы будущие депутаты были достойными, авторитетными, а главное — деятельными людьми, которые способны подтвердить свои слова конкретными делами. Это необходимо и Норильску, поскольку город стоит на пороге большой программы реновации. Мы вправе ожидать, что вновь избранные депутаты активно включатся в её реализацию.

17 сентября в 13:00 170
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