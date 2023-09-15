Сегодня в ДТП на автодороге Норильск-Алыкель пострадала женщина

Предварительно установлено, что у 40-летнего водитель автомобиля МАЗ с полуприцепом, который двигался со стороны Медного завода, при повороте направо опрокинулся 40-тонный контейнер. Он упал на «Вахтовку». В результате аварии пострадала 41-летняя женщина. Она была доставлена в городскую больницу.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.