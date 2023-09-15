МАУ ИЦ «Норильские новости»

Сегодня в ДТП на автодороге Норильск-Алыкель пострадала женщина

Сегодня в ДТП на автодороге Норильск-Алыкель пострадала женщина

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Сегодня в ДТП на автодороге Норильск-Алыкель пострадала женщина

По данным дорожных полицейских, авария произошла сегодня а 14.40 на первом километре автодороги.

Сегодня в ДТП на автодороге Норильск-Алыкель пострадала женщинаСегодня в ДТП на автодороге Норильск-Алыкель пострадала женщинаСегодня в ДТП на автодороге Норильск-Алыкель пострадала женщина

Предварительно установлено, что у 40-летнего водитель автомобиля МАЗ с полуприцепом, который двигался со стороны Медного завода, при повороте направо опрокинулся 40-тонный контейнер. Он упал на «Вахтовку». В результате аварии пострадала 41-летняя женщина. Она была доставлена в городскую больницу.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

15 сентября в 17:22 660
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