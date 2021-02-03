Сегодня в эфире телеканала Норильск ТВ - первое телевизионное интервью с новым главой города Норильска Дмитрием Карасевы

Как будет меняться город в социально-экономической сфере? Появятся ли в этом году новые тёплые остановки? Как решается проблема с полигоном промышленных отходов в Талнахе? Это лишь малая часть вопросов, которые мы обсудили в студии "Городского диалога".

Смотрите общественно-политическую программу "Городской диалог" с Дмитрием Карасевым сегодня в 21.00 на телеканале Норильск ТВ.