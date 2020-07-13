Сегодня в крае более пяти тысяч человек пишут ЕГЭ по истории и физике

Сегодня по всей России проходит ЕГЭ основной волны по истории и физике. В Красноярском крае в экзамене по физике участвуют 3 тысячи 249 человек (23%), по истории – 2 тысячи 83 человека (почти 15%). В регионе организовано 113 пунктов проведения экзамена, 33 из них – в труднодоступных территориях, сообщает министерство образования Красноярского края.

Экзамен по истории состоит из двух частей, включающих 25 заданий. На его выполнение отводится 3 часа 55 минут. Дополнительные материалы на экзамен приносить с собой не разрешается. Минимальный бал по этому предмету – 32. ЕГЭ по истории проверяет знания по трём основным историческим периодам, таким как "Древность и Средневековье", "Новая история" и "Новейшая история". К примеру, задания 13, 14 и 15 выполняются с использованием исторической карты или схемы. В этих заданиях, как правило, спрашивается имя деятеля, связанное с событиями на карте, географическое название (город, крепость, река и т. п.), иногда временной период.

На ЕГЭ по физике за 3 часа 55 минут участникам нужно выполнить 31 задание по механике, молекулярной физике и термодинамике, электродинамике, основам специальной теории относительности, квантовой физике. На экзамене можно пользоваться непрограммируемым калькулятором и линейкой. Минимальное количество баллов – 36.

Основная волна ЕГЭ продлится до 25 июля. Экзамены по обществознанию и химии напишут 16 июля.