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Сегодня в Красноярском крае возобновляют работу фуд-корты

Сегодня в Красноярском крае возобновляют работу фуд-корты

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Сегодня в Красноярском крае возобновляют работу фуд-корты

Накануне губернатор региона внёс соответствующие изменения в указ о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Сегодня в Красноярском крае возобновляют работу фуд-корты

Рестораны возвращаются к прежнему графику работы. А предприятия общественного питания смогут работать не только на самовывоз - они также начнут принимать посетителей.

Но стоит отметить, что танцевальные площадки в заведениях общепита работать пока не будут

Фото из открытых источников
17 сентября в 18:15 540
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