Сегодня в Красноярском крае возобновляют работу фуд-корты
Сегодня в Красноярском крае возобновляют работу фуд-корты
Накануне губернатор региона внёс соответствующие изменения в указ о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.
Рестораны возвращаются к прежнему графику работы. А предприятия общественного питания смогут работать не только на самовывоз - они также начнут принимать посетителей.
Но стоит отметить, что танцевальные площадки в заведениях общепита работать пока не будут