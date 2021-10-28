Сегодня в Норильске чествовали работников автомобильного и городского пассажирского транспорта и дорожного хозяйства

В преддверии Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта и Дня работников дорожного хозяйства в Публичной библиотеке прошло торжественное награждение лучших сотрудников трёх предприятий — управления по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска, Автохозяйства и НПОПАТ. Восемь работников получили благодарственные письма губернатора Красноярского края, один — почётную грамоту главы города, 27 человек удостоены благодарственных писем главы города и восемь — благодарственных писем Норильского городского Совета депутатов.

Виновников торжества поздравил Виктор Кузнецов, и. о. заместителя начальника управления городского хозяйства:

«Большая честь поздравить вас с профессиональными праздниками. Ваши две отрасли всегда принято ставить вместе, они, дополняя друг друга, являются одним из направлений городского хозяйства, которое определяет качество жизни города, а также его социально-экономическое положение в целом. От вклада каждого сотрудника этих отраслей зависит эффективность работы дорожного хозяйства и транспорта. Будь то водитель автобуса, который перевозит людей, или дорожный рабочий, которому приходится трудиться в непростых условиях, и, конечно, сотрудники экономического отдела, производственники, технические специалисты. Поэтому от лица администрации Норильска и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю успехов в трудовой деятельности, удачи, здоровья вам и вашим близким».

С поздравлениями также выступила Нина Шпетная, депутат Норильского городского Совета:

«Друзья, очень приятно, что в преддверии вашего профессионального праздника в этом зале мы чествуем тех, кто ежедневно отвечает за жизнь пассажиров. Тех, кто обеспечивает постоянное функционирование социально значимых объектов Норильска. И мы говорим не только о тех, кто за рулём. Конечно, поздравляем и инженерно-технических персонал, работников бухгалтерии, кадровой службы, специалистов, которые обеспечивают бесперебойную работу транспорта, ремонтируя его, в общем, всех работников, которые помогают вашим предприятиям функционировать стабильно. От депутатского корпуса и от себя лично позвольте поздравить вас и поблагодарить за ваш нелёгкий труд, за то, что вы оперативно решаете внештатные задачи. Желаем вам здоровья, стабильности, благополучия, гармонии в семье! Радуйтесь каждому дню! С праздником вас!».