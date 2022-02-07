Сегодня в Норильске для школьников объявлена техническая актировка

Утро понедельника в родительских чатах началось с сообщений об объявлении технической актировки. Всех детей было предложено оставить дома, а уже прибывших в образовательные учреждения незамедлительно забрать. Позже подобное сообщение появилось и на сайте городской администрации: «Для учащихся всех общеобразовательных учреждений Центрального района, жилого образования Оганер, района Талнах и района Кайеркан объявлена техническая актировка».

Дмитрий Карасев на своей личной странице в Instagram прокомментировал ситуацию следующим образом: «Уважаемые норильчане, сегодня мной было принято решение об объявлении актировки в связи с поступившими сигналами о возможном минировании школ и торговых центров в Красноярском крае. Настоятельно рекомендую оставить детей дома. Сейчас проводится работы по обследованию объектов. Жизнь и здоровье наших детей превыше всего», — обратился к горожанам градоначальник. Кроме того, в целях антитеррористической безопасности с сегодняшнего дня центральные двери в детских садах после приёма детей будут закрываться.