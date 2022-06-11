Сегодня в Норильске проходит общегородской субботник

Глава города Дмитрий Карасев также принимает участие в субботнике.

«В этом году это первый общегородской субботник, и проходит он чуть раньше, чем обычно. Но это далеко не последнее подобное мероприятие, в этом месяце мы проведём ещё один субботник. Я считаю, что город нужно содержать в чистоте не только в будние дни и силами управляющих компаний, но и сами горожане должны принимать в этом активное участие», - отметил он.

Также глава добавил, что отныне такие мероприятия будут проходить на регулярной основе, чтобы сделает наш город лучше и чище.

Общегородской субботник — это добрая традиция Норильска. Каждый год жители своими силами убирают город от накопившегося за зиму мусора. Администрация в свою очередь обеспечивает их всем необходимым инвентарём: мешки, мётлы, перчатки и так далее. А тем, кто выходит на уборки вне субботников, самостоятельно, она помогает с вывозом мусора.

Напомним, что наводить чистоту горожане сегодня будут на участках, которые не входят в зону ответственности обслуживающих организаций. В общей сложности в трёх районах Норильска таких «ничейных зон» около ста гектаров.