Сегодня в Норильске состоялась церемония возложения венков к Вечному огню в честь Победы в Великой Отечественной войне

Однако в Норильске возложить цветы к Вечному огню посчитала своим святым долгом значительная часть горожан. В знак памяти о подвиге советских солдат вместе с норильчанами возложили цветы и венки к Вечному огню мемориала «Героям войны и труда» на площади Памяти Героев глава Норильска Дмитрий Карасев, председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков, заместитель директора Норильского дивизиона «Норникеля» — директор департамента безопасности Юрий Авдеев, руководители правоохранительных органов города, а также Преосвященнейший Агафангел, епископ Норильский и Туруханский. Не вернувшихся с войны почтили минутой молчания. В торжественной обстановке венки были возложены также у памятника Героям Советского Союза на городском кладбище. Напомним, Норильск традиционно присоединился к различным региональным и всероссийским акциям, приуроченным к празднованию Дня Победы.