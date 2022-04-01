Сегодня в Норильске стартует набор учеников в первые классы

Как рассказала Ирина Похабова, начальник отдела организации и мониторинга общего образования управления общего и дошкольного образования администрации Норильска, с 1 апреля набор объявлен для детей, которым на 1 сентября 2022 года исполнится 6,5 лет. Приём ведётся до 5 сентября.

- Напомню, что все родители обязаны до достижения детьми восьми лет отправить их в школу. Но бывает, что к нам приезжают ребята старше восьми лет и старше, прежде не посещавшие образовательные учреждения. Для зачисления их в школы мамы или папы должны написать заявление в наше управление, и мы дадим разрешение на их приём. Составить такое заявление вам помогут в самом управлении или в любой школе города, - отметила Ирина Похабова.

С 1 апреля по 1 июля в школах ждут заявления от тех семей, которые проживают на закреплённой за школой территории, и тех, кто имеет преимущество при зачислении. Узнать, какие адреса закреплены за тем или иным образовательным учреждением, можно на сайте УОиДО, а также на собственных сайтах школ.

С 6 июля во всех образовательных учреждениях стартует набор на свободные места.

- Если ваш участок закреплён за одной школой, но вы хотите, чтобы ребёнок учился в другой, то с 6 июля вы можете обратиться в желаемое учреждение, и при наличии свободных мест вашего сына или дочь зачислят туда. Подчеркну, что единственной причиной отказа в этом может послужить только отсутствие свободных мест., - добавила Ирина Похабова.

При записи ребёнка в школу по месту регистрации родителям следует предоставить свидетельство о рождении ребёнка, справку о месте его регистрации, свой паспорт и его копию. Для зачисления в школу по выбору потребуется только паспорт и свидетельство о рождении. Остальные документы предоставляются по желанию, даже если их запрашивают дополнительно.

В управлении общего и дошкольного образования отмечают, что все школы города демонстрируют высокое качество обучения, и с их рейтингом можно ознакомиться на сайте УОиДО.

- Знаю, что многие мамы и папы выбирают школу, ориентируясь на конкретного учителя. Законодательно такой выбор им не предоставляется, но в школе пожелание о зачислении к конкретному педагогу могут учесть, - пояснили в управлении образования.

Сейчас в городе продолжают работу классы для шестилеток - в лицее № 3, школах № 43 и № 37.

- В некоторых семьях считают, что их ребёнок уже в шесть лет готов пойти в школу, и хотят отдать его туда раньше положенного возраста. Возможность для этого есть, такие дети определятся в специальные классы шестилеток, деятельность которых организована так же, как в прочих, за исключением того, что в них есть спальни, игровые комнаты, а учителя прошли специальную подготовку к работе с детьми младшего возраста, - заключила Ирина Похабова.