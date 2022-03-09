МАУ ИЦ «Норильские новости»

Сегодня в Норильске стартует первый этап декады дорожной безопасности детей

Сегодня в Норильске стартует первый этап декады дорожной безопасности детей

Главная / Новости / Общество

Сегодня в Норильске стартует первый этап декады дорожной безопасности детей

Ежегодное мероприятие, главная цель которого - предупреждение и профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, проходит по всему Красноярскому краю.

Сегодня в Норильске стартует первый этап декады дорожной безопасности детей

В преддверии весенних школьных каникул госавтоинспекторы проведут со школьниками и их родителями беседы на тему безопасности дорожного движения, а также особо проконтролируют движение транспорта вблизи образовательных, дошкольных и развлекательных учреждений, детских площадок.

В комплекс оперативно-профилактических мероприятий войдут такие как: «Детское удерживающее устройство», «Сверкаем вместе!» и «Ребёнок – главный пассажир!».

Традиционно полицейским помогают юные инспекторы движения, родительские патрули и представители общественных организаций.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
9 марта в 13:01 1180
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также