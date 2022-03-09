Сегодня в Норильске стартует первый этап декады дорожной безопасности детей

В преддверии весенних школьных каникул госавтоинспекторы проведут со школьниками и их родителями беседы на тему безопасности дорожного движения, а также особо проконтролируют движение транспорта вблизи образовательных, дошкольных и развлекательных учреждений, детских площадок.

В комплекс оперативно-профилактических мероприятий войдут такие как: «Детское удерживающее устройство», «Сверкаем вместе!» и «Ребёнок – главный пассажир!».

Традиционно полицейским помогают юные инспекторы движения, родительские патрули и представители общественных организаций.