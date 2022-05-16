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Сегодня в Норильске стартует второй этап декады дорожной безопасности детей

Сегодня в Норильске стартует второй этап декады дорожной безопасности детей

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Сегодня в Норильске стартует второй этап декады дорожной безопасности детей

Профилактическое мероприятие проводится в несколько этапов на территории всего Красноярского края.

Сегодня в Норильске стартует второй этап декады дорожной безопасности детей

C 16 по 25 мая, в преддверии летних школьных каникул, проходит второй этап декады, в рамках которого норильские госавтоинспекторы поговорят со школьниками и их родителями на тему безопасности дорожного движения, а также уделят особое внимание движению транспорта в жилых зонах и во дворах.

Кроме этого инспекторы ДПС проведут комплекс оперативно-профилактических мероприятий, в том числе «Детское удерживающее устройство», а также акции «Шлем – всему голова!», «Несовершеннолетний нарушитель ПДД», «Летние каникулы» и «Юный велосипедист!». Помощь в проведении акции сотрудникам полиции окажут юные инспекторы движения, родительские патрули и представители общественных организаций.

Главная цель декады - предупреждение и профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
16 мая в 14:00 330
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