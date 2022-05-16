Сегодня в Норильске стартует второй этап декады дорожной безопасности детей

C 16 по 25 мая, в преддверии летних школьных каникул, проходит второй этап декады, в рамках которого норильские госавтоинспекторы поговорят со школьниками и их родителями на тему безопасности дорожного движения, а также уделят особое внимание движению транспорта в жилых зонах и во дворах.

Кроме этого инспекторы ДПС проведут комплекс оперативно-профилактических мероприятий, в том числе «Детское удерживающее устройство», а также акции «Шлем – всему голова!», «Несовершеннолетний нарушитель ПДД», «Летние каникулы» и «Юный велосипедист!». Помощь в проведении акции сотрудникам полиции окажут юные инспекторы движения, родительские патрули и представители общественных организаций.

Главная цель декады - предупреждение и профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.