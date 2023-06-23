Сегодня в Норильске свою работу начала Всероссийская ярмарка трудоустройства

На ярмарке вакансий ведущие предприятия города, такие как Заполярный филиал компании «Норникель», «Норильскникельремонт», НПОПАТ, МУП «КОС» и другие предоставят свои вакансии.

Здесь соискатели смогут:

– узнать об имеющихся вакансиях;

– пройти собеседования с несколькими работодателями;

– найти работу с достойной заработной платой;

– получить консультации об услугах службы занятости населения.

Ярмарка трудоустройства состоится 23 июня с 10.00 до 15.00 по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 16.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 34-29-44, 34-20-24.