Сегодня в Норильске свою работу начала Всероссийская ярмарка трудоустройства
Сегодня в Норильске свою работу начала Всероссийская ярмарка трудоустройства
На ярмарке вакансий ведущие предприятия города, такие как Заполярный филиал компании «Норникель», «Норильскникельремонт», НПОПАТ, МУП «КОС» и другие предоставят свои вакансии.
Здесь соискатели смогут:
– узнать об имеющихся вакансиях;
– пройти собеседования с несколькими работодателями;
– найти работу с достойной заработной платой;
– получить консультации об услугах службы занятости населения.
Ярмарка трудоустройства состоится 23 июня с 10.00 до 15.00 по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 16.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 34-29-44, 34-20-24.