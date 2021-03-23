Сегодня в Норильских школах прошла Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

Участникам объяснили, как проходит регистрация, рассадка в аудиториях, печать контрольно-измерительных материалов. Все личные вещи, включая мобильные телефоны, родители оставили в специальном помещении. После прохождения проверки металлоискателем, они направились к месту проведения экзамена. Иметь при себе разрешено было только паспорт и ручку. На выполнение заданий выделили полчаса.

«Сегодня мы присоединились к Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В Норильске она проводится пятый год подряд. Каждый год родители с удовольствием откликаются и принимают в ней участие. Мы ставим перед собой очень важную, на наш взгляд, задачу - показать людям, что эмоциональная подготовка к ЕГЭ нужна не только выпускникам, но и всей семье. Когда родитель попробует поучаствовать в процедуре ЕГЭ, ему станет понятнее, как проходит сам экзамен»,-рассказала Ирина Похабова, заместитель начальника управления общего и дошкольного образования администрации Норильска.