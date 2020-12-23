Сегодня в прокуратуре наградили заместителя директора УЖКХ по производству

В конце августа Роман Тютюник приезжал в Норильск для осмотра городских объектов, в том числе и аварийных жилых домов, которые включены в программу реновации. Татьяна Шульгина сопровождала его во время выезда и подробно описывала технические проблемы аварийных зданий и жилищного фонда в целом. Также Татьяна рассказывала о мероприятиях, которые проводятся совместно с администрацией города, для его сохранения.

Роман Тютюник отметил высокий профессионализм и осведомлённость замдиректора УЖКХ в данном вопросе. Помимо этого Татьяна Шульгина принимала участие в проверке соблюдения администрацией города требования жилищного законодательства при расселении граждан из аварийного жилья, так же по поручению краевой прокуратуры.

Учитывая заслуги Татьяны, по решению Романа Тютюника, она была отмечена благодарственным письмом прокурора края.