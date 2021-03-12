Сегодня в публичной библиотеке работает «Онкопатруль»

Просветительское мероприятие «Онкопатруль» будет посвящено борьбе с раком молочной железы. Цель - привлечь внимание женщин к своему здоровью. Беседу проведут врачи медицинского центра INVITRO и представители общественной организации «Волонтёры-медики».

Также гостей ожидают творческие сюрпризы от участников коллектива «Караоке-кухня» и воспитанников центра развития личности «СТАРТ».

Организаторы вечера: общественное движение «Волонтёры-медики» и благотворительный фонд «Территория добра» при поддержки Норильского местного отделения партии «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Здоровое будущее» и работы волонтёрского штаба «Единой России» и «Молодой гвардии «Единой России».

Начало в 18.00. Адрес: Ленинский пр., 20а.

Напомним, в городе действует масочный режим. Встреча пройдёт с соблюдением всех превентивных мер.