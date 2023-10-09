Сегодня в регионе стартовал семейный финансовый фестиваль

В программе фестиваля – мастер-классы, игры и тесты по финансовой грамотности, лекции, семинары, полезные видео, лайфхаки на финансовые темы, будет работать консультационный центр для взрослых. Около 900 организаций региона проведут более 4700 мероприятий. Планируется, что участие в них примут 70 000 детей и взрослых.

Участники узнают, какие социальные выплаты можно получить, как говорить с детьми о финансах, как вести семейный бюджет, накопить на мечту, куда можно вложить деньги, чтобы увеличить доход и многое другое.

Кроме того, желающие смогут подключиться к онлайн-площадкам и найти на них интересную для себя информацию – мультфильмы, познавательные передачи, лекции, мастер-классы, конкурсы, онлайн-игры и чек-листы. Программа опубликована по ссылке.